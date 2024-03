Eine Fahrerin eines Wohnmobils hat gemeldet, dass sie in Baden-Baden auf der A5 in Richtung Basel ein Solarpanel verloren hat.

Eine Fahrerin eines Wohnmobils hat am Donnerstag gegen 9.15 Uhr gemeldet, dass sie in Baden-Baden auf der A5 in Richtung Basel ein Solarpanel verloren hat, teilte die Polizei mit.

Verletzt wurde niemand

Dieses lag auf dem Standstreifen und konnte von der Polizei hinter der Leitplanke abholbereit abgelegt werden. Verletzt wurde niemand.