Autofreie Zone im Baden-Badener Zentrum: Wie positioniert sich der Gemeinderat?

In der Diskussion um die Verkehrssperrung der Fieser-Brücke und der Kreuzstraße im Zentrum von Baden-Baden haben nun die Stadträte das letzte Wort. Der Ausgang ist ungewiss.

Ob die Fieser-Brücke und die Kreuzstraße in der Baden-Badener Innenstadt künftig weitgehend autofrei oder gar zur Fußgängerzone werden, wird der Gemeinderat in der Sitzung am Montag, 26. April, entscheiden. Die Empfehlung des Bauausschuss zu dieser Frage liegt bereits vor.

Er hat mit einer knappen Mehrheit von acht Ja- gegen sechs Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung einem Kompromiss-Vorschlag der Verwaltung zugestimmt. Dieser sieht vor, die Untere Sophienstraße im Abschnitt der neuen Brücke und die abzweigende Kreuzstraße in einer Testphase, die auf ein Jahr befristet ist, von 11 bis 6 Uhr von motorisiertem Verkehr freizuhalten.

In dem morgendlichen Zeitraum zwischen 6 und 11 Uhr bleiben sollen die Poller in der Kaiserallee bei den Kurhaus-Kolonnaden abgesenkt bleiben und die Durchfahrt ermöglichen.