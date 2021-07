Automobilhochburg Baden-Baden: So hat vor 100 Jahren alles begonnen

Oktober 1921: Der Erste Weltkrieg ist seit knapp drei Jahren vorüber. Auf der jungen Weimarer Republik lastet eine Hypothek in Form milliardenschwerer Reparationszahlungen. Die Industrie stellt von Kriegsgeräten auf Automobile um. Die ersten Rennstrecken werden angelegt. Mit der Motorisierung nehmen Bestand und Angebot an Fahrzeugen kontinuierlich zu. Für die große Mehrheit der Bevölkerung bleibt das Automobil allerdings ein Wunschtraum.

Gerade 35 Jahre ist es her, dass Carl Benz und Gottlieb Daimler mit ihren Patent-Motorwagen das automobile Zeitalter eingeläutet haben, als am 24. September 1921 in Berlin mit der „Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße“, kurz Avus, die erste deutsche Autorennstrecke eröffnet wird.

Nur knapp drei Wochen später schlägt das Baden-Badener Unternehmen Batschari ein neues Kapitel der Automobilgeschichte an der Oos auf.