Das Problem: Die Bauarbeiten auf der B500 liefen anfangs nicht reibungslos. In der ersten Bauphase häuften sich die Probleme. In dieser Zeit waren die Arbeiten am Unterbau der Fahrbahn in Richtung Baden-Baden in Gang. Der Verkehr in Richtung Frankreich rollte dabei einspurig an der Baustelle vorbei. Die verbleibende Fahrbahn war 2,75 Meter breit. Die gesetzlich vorgeschriebene Maximalbreite bei Lastwagen beträgt 2,55 Meter.

Die Folgen: Die verbliebenen 20 Zentimeter Spielraum erwiesen sich für einige Lkw-Fahrer wohl als zu schmal. Nicht wenige 40-Tonner gerieten mit den Rädern auf den unbefestigten Seitenstreifen und gruben dabei bis zu einen halben Meter tiefe Rinnen in den weichen Untergrund. In diese Rinnen rutschten andere Autofahrer ab und blieben stecken. Lange Staus waren die Folge. Zudem kollidierten viele Lastwagen mit den Leitplanken. Das Regierungspräsidium sperrte daraufhin die Bundesstraße sowie die beiden Zu- und Abfahrten von und zur A5 in Richtung Basel für rund zweieinhalb Wochen komplett.