Vom Baden Airpark in die Sonne: Erstflüge nach Las Palmas und Hurghada

Das Flugangebot am Baden Airpark wird umfangreicher. Jetzt gibt es auch wieder Verbindungen auf die Kanaren und nach Hurghada in Ägypten.

Mit leichtem Regen wurden am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) die ersten Passagiere verabschiedet, die mit dem Flieger in Richtung Kanaren abhoben. Nach Angaben des mittelbadischen Regionalflughafens waren am Erstflug von Corendon Airlines nach Las Palmas auf Gran Canaria über 140 Passagiere an Bord des Jets mit einer Kapazität von 189 Plätzen.

Hinter Corendon Airlines verbirgt sich eine türkische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Antalya. Der dortige Flughafen ist auch die Basis der Fluggesellschaft. Corendon Airlines ist eine Schwestergesellschaft der niederländischen Corendon Dutch Airlines und der maltesischen Corendon Airlines Europe.

Corendon Airlines bietet nach eigenen Angaben insgesamt Direktflüge zu 165 Flughäfen in 65 Ländern mit einer eigenen Flotte von 27 Boeing 737-800-Flugzeugen an. Corendon hat in dieser Woche auch die Verbindung vom Baden-Airport nach Hurghada (Ägypten) am Roten Meer aufgenommen und bietet von Mittelbaden aus auch Direktflüge nach Fuerteventura an.

Alle Ziele werden jeweils mit einem Hin- und Rückflug pro Woche bedient, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden.

Neue Verbindungen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: gute Vorbuchungen

Die Vorausbuchungen zeigen, dass die neuen Strecken bereits gut angenommen werden, betont Flughafen-Geschäftsführer Uwe Kotzan laut Pressemitteilung. Corendon Airlines sei daher überzeugt, alle Flüge auch wie geplant anzubieten. Buchbar sind die Flüge bei allen namhaften Reiseveranstaltern, im Reisebüro sowie auf der Homepage der Airline.

Der mittelbadische Regionalflughafen hatte 2019 mit 1,346 Millionen Passagieren eine neue Bestmarke aufgestellt. Wegen der Corona-Pandemie waren es dagegen im vergangenen Jahr nur noch 401.153 Fluggäste. Diese Zahl könnte in diesem Jahr wieder etwas übertroffen werden. Im August und September lag das Aufkommen bei 117.529 beziehungsweise 106.157 Passagieren - und damit wieder deutlich höher als in den Vergleichsmonaten des Jahres 2020.