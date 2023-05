Baden-Baden: 14-Jähriger wird bei Auseinandersetzung verletzt

Ein 14-Jähriger wurde am Freitagmorgen auf dem Klosterplatz in Baden-Baden von zwei Unbekannten angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, war der 14-Jährige mit dem Bus vom Bahnhof in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. In dem Bus haben sich zur gleichen Zeit ein 16-Jähriger und ein weiterer Tatverdächtiger aufgehalten. Auf dem Klosterplatz ist es nach Angaben der Polizei zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Jugendlichen gekommen.

Der unbekannte Tatverdächtige und der 16-Jährige haben mit den Fäusten so lange auf den 14-Jährigen eingeschlagen, bis ein Zeuge dazwischen gegangen ist. Weiterhin wurde durch den unbekannten Tatverdächtigen Pfefferspray versprüht, so dass der 14-Jährige und drei weitere unbeteiligte Personen leichte Verletzungen erlitten und vor Ort medizinisch versorgt wurden.

Nach dem Vorfall flüchteten die zwei Verdächtigen. Ausschlaggebend für die Auseinandersetzung seien andauernde Streitigkeiten zwischen den Jugendlichen gewesen.