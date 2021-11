Baden-Baden: 24-Jähriger wird von fünf Personen zu Boden geschlagen und bestohlen

Nachdem eine Gruppe von fünf Männern, einen 24-Jährigen am vergangenen Wochenende gewaltsam angegriffen und ausgeraubt hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen

Ein 24-Jähriger ist am Samstagabend in der westlichen Industriestraße in Baden-Baden von fünf Personen überfallen worden.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, soll der junge Mann laut eigenen Angaben gegen 22 Uhr von fünf Personen angegriffen und zu Boden geschlagen worden sein. Weiterhin hätten sie ihm gewaltsam das Handy und Bargeld gestohlen.

Das Opfer fuhr nach dem Vorfall zunächst nach Hause und informierte die Polizei erst zwei Stunden später. Ob sich der 24-Jährige und die Angreifer kennen, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer: (0 78 1) 21 28 20 zu melden.