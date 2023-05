Baden-Baden: 33-Jähriger greift während Streit zu Säbel

Ein Streit ist am Sonntag in Baden-Baden eskaliert. Einer der Beteiligten schlug sogar mit einer Stichwaffe nach seinem Kontrahenten.

Zwei Männer haben sich am Sonntag kurz nach 13 Uhr in der Klöckelsbergstraße in Baden-Baden gestritten. Zunächst soll ein 33-Jähriger die Mutter eines 21-Jährigen beleidigt haben, teilte die Polizei mit.

Anschließend kam es zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Dabei soll der 33-Jährige einen Säbel ergriffen und damit nach seinem Kontrahenten geschlagen haben. Laut der Polizei verfolgte er den 21-Jährigen wohl bis in die Beuerner Straße, ging dann aber wieder zurück in seine Wohnung.

Beide Beteiligten blieben bei dem Streit unverletzt unverletzt. Mehrere Anwohner riefen währenddessen die Polizei. Die Beamten stellten den Säbel sicher und beruhigten die Situation.