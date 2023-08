Unfallflucht nach schwerem Unfall bei Baden-Baden

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Sonntag auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Baden-Baden und Rastatt-Süd mit einer Mercedes E-Klasse in einen Unfall mit einem Citroen verwickelt gewesen. Nachdem der Mercedes in das Heck des Citroen geprallt war, floh der Fahrer vom Unfallort.

Gegen 1.30 Uhr prallte die E-Klasse auf der A5 ungebremst in das Heck des Citroen eines 45-Jährigen. Der Citroen prallte draufhin gegen die Leitplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 45-jährige Fahrer konnte sich selbständig aus dem Wrack befreien und erlitt leichte Verletzungen, er wurde von Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

Tatverdächtiger in Baden-Baden gefunden

Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, hinterließ aber eine Ölspur, die die Polizei in die Baden-Badener Flugstraße führte, wo sie das Fahrzeug entdeckten. Auf dem Beifahrersitz der E-Klasse saß ein verletzter Mann, der bestritt, der Fahrer des Wagens zu sein. Ob der 36-Jährige doch selbst gefahren ist oder eine andere Person hinter dem Steuer gesessen hatte, ist derzeit noch unklar.

Um auszuschließen, ob sich im Umfeld der Unfallstelle und im Bereich der Flugstraße eine oder mehrere verletzte Person befinden, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben einem Polizeihubschrauber und Suchhunden waren auch Kräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks im Einsatz. Weitere verletzte Personen konnten allerdings nicht festgestellt werden.

Die rechte und mittlere Fahrspur in Richtung Karlsruhe waren bis etwa 6 Uhr gesperrt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge dürften Totalschaden erlitten haben. Der Sachschaden wird von den ermittelnden Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl auf insgesamt 5.000 Euro beziffert.