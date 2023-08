Mehrere Anwohner teilten der Polizei am Donnerstagnachmittag von einer lauten Personengruppe im Bereich des Discounters in der Ooser Bahnhofstraße in Baden-Baden mit. Nach Angaben der Polizei, war die Mehrheit der dort Anwesenden deutlich alkoholisiert, was sich in ihrem unangemessenem und lauten Verhalten widerspiegelte.

Ruhe nach Intervention

Die Situation beruhigte sich rasch nach einem Gespräch mit der Polizei und das Treffen löste sich friedlich auf.