Ein 22-Jähriger hat sich bei seiner Arbeit in einem Lokal in der Kaiserallee in Baden-Baden am Donnerstagabend gegen 23.20 versehentlich mit einem Messer geschnitten, als er Speisen zubereitete. Dies teilte die Polizei mit.

22-Jähriger musste in das Krankenhaus

Nach dem Arbeitsunfall wurden die Polizei sowie der Rettungsdienst alarmiert. Zur medizinischen Versorgung brachte man den Mann in ein Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.