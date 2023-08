Baden-Baden: Fahrer flieht, nachdem er Unfall verursacht

Ein 32-Jähriger hat am Montagmittag auf der L67 einen Auffahrunfall verursacht. Anschließend floh er von der Unfallstelle.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montagmittag auf der L67 an der Kreuzung zwischen der Wilhelm-Drapp-Straße und der Kuppenheimer Straße in Baden-Baden gekommen. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Unfallverursacher anschließend.

Gegen 13 Uhr ist ein 32-jähriger Pkw-Fahrer einem 39-Jährigen an einer roten Ampel aufgefahren. Nachdem die Polizei verständigt wurde, verließ der 32-Jährige unerlaubt die Unfallstelle.

Er fuhr ohne Fahrerlaubnis

Der Verursacher konnte jedoch von den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermittelt werden.