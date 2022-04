Baden-Baden: Dieb bedroht Mitarbeiter mit Messer

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag in einem Discounter in der Ooser Bahnhofstraße in Baden-Baden geklaut und anschließend den Filialleiter mit einem Messer bedroht.

Laut Angaben der Polizei verließ der Mann kurz nach 16 Uhr mit den gestohlenen Waren das Geschäft. Als die Sicherheitsschleuse begann zu piepen, konfrontierte der Filialleiter den Dieb.

Daraufhin zog der Unbekannte ein Messer hervor und bedrohte den Mitarbeiter. Dem Dieb gelang dahin gehend die Flucht.

Polizei fahndet nach dem Dieb

Laut Mitteilung der Polizei wurde der Mann als etwa 1,80 Meter groß und dunkelhäutig beschrieben. Zudem habe er schwarz-blonde Dreadlocks getragen und sei in Begleitung einer französischen Bulldogge gewesen.

Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden in Verbindung zu setzen.