Tatverdächtige nach Fahndung in Baden-Baden festgenommen

Am Donnerstagmorgen

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die Fahrzeugteile von einem Autohaus in der Flugstraße in Baden-Baden entwendet haben sollen.

Täter sollen verschiedene Fahrzeugteile entwendet haben

Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer gegen 2 Uhr Scheinwerfer, Lenkräder und andere Fahrzeugteile vom Gelände eines Autohauses entwendet und anschließend geflüchtet sein. Bei der eingeleiteten Fahndung wurde ein Auto gestoppt und das Diebesgut darin aufgefunden.

Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos haben die Ermittlungen aufgenommen.