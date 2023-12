Zwei Jugendliche haben am Donnerstag versucht, eine Drogerie in Baden-Baden zu beklauen und wurden dabei erwischt. Eine Strafanzeige wird erwartet.

Diebstahl in Drogerie

Zwei Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag versucht, zwei Parfümartikel aus einer Drogerie in der Lange Straße in Baden-Baden zu klauen und wurden dabei erwischt.

Die Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige

Nach Angaben der Polizei rechneten die Jugendlichen nicht mit dem Ladendetektiv, der die Tat beobachtete. Nach Alarmierung der Polizei wurde der Sachverhalt aufgenommen. Die Eltern der Jugendlichen wurden informiert. Die Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige.