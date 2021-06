Beim Einzelhandel sowie in der Gastro- und Hotelbranche in Baden-Baden herrscht große Sorge, dass in der Bäderstadt schon bald wieder die Bundesnotbremse greift. Zuletzt lag die 7-Tage-Inzidenz bei 99,7 und damit ganz knapp unter der maßgeblichen 100er-Marke.

Sollte diese an drei Tagen in Folge überschritten werden, drohen erneut wesentlich verschärfte Corona-Vorgaben. Unter anderem müssten Restaurants und Hotels wieder schließen. Mit großer Spannung blicken viele Betroffene deshalb auf den neuen Wert, der am Mittwochabend von den zuständigen Behörden erwartet wird.

„Was soll ich noch machen?“ Gastronom Peter Schreck ist ratlos. Er betreibt das Restaurant im beliebten Ausflugsziel Geroldsauer Mühle an der Schwarzwaldhochstraße (B 500) im Stadtteil Geroldsau sowie das Weinbistro und Restaurant Rizzi am Augustaplatz in der Stadtmitte.