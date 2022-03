Ukrainischer Außenminister empört

Baden-Badener Rizzi feuert Ukrainer, weil er auf Russen schimpfte: Ist das noch Meinung oder schon Rassismus?

Ein Restaurant in Baden-Baden steht nach der Kündigung eines Ukrainers in der Kritik. Zuvor hatte der 52-Jährige gegen den russischen Krieg gewettert. Der Fall sorgt auch in Kiew für Ärger.