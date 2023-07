Einbrecher stiehlt Elektrogeräte aus Wohnung in Baden-Baden

Bei einem Wohnungseinbruch am Mittwochnachmittag in der Baden-Badener Innenstadt sind mehrere Wertgegenstände entwendet worden.

Ein 33-Jähriger ist am vergangenen Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr in die Wohnung eines 27-jährigen Mannes in der Baden-Badener Innenstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Einbrecher die Wohnungstür des 27-Jährigen auf. Dort entwendete der Dieb mehrere Elektrogeräte im Wert von circa 1.000 Euro.

Die Wohnung des 27-Jährigen war allerdings durch eine Alarmanlage mit Videoüberwachung gesichert. Daher stellte der Wohnungsinhaber zeitnah den Einbruch fest und begab sich schnellstmöglich zu seiner Wohnung. Vor seiner Wohnungstür entdeckte der 27-Jährige ein Auto, in dem der mögliche Täter saß. Weiter informierte die Polizei, zog der 27-Jährige beim Herantreten an den Wagen den Zündschlüssel des Autos ab. Dabei habe er den Täter als flüchtigen Bekannten wiedererkannt, so der 27-jährige Mann. Der Täter floh daraufhin zu Fuß.

Die Polizei durchsucht das Auto des Täters

Die Polizei fahndete im Anschluss nach dem Täter. Allerdings konnten die Beamten den Einbrecher nicht mehr fassen. Die Beamten fanden nun nach ersten Ermittlungen heraus, dass das Auto des Täters ebenfalls gestohlen ist. Außerdem ist das Kennzeichen des Autos gefälscht. Im Auto konnten die Beamten die entwendeten Gegenstände wiederfinden. Dazu entdeckten sie Einbruchswerkzeug, einen Ausweis und etwa 15 Gramm Cannabis. Das Kriminalkommissariat Rastatt hat die Ermittlungen aufgenommen.