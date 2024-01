Ein Unbekannter hat ein Fenster einer Fahrradwerkstatt in Baden-Baden mit einem Stein eingeworfen. Hierdurch gelang ein Diebstahl von zwei Fahrrädern.

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 23. Januar und gestrigem Dienstagmorgen, ein Fenster einer Fahrradwerkstatt in der Waldseestraße in Baden-Baden mit einem Stein eingeworfen, teilte die Polizei mit. Der/Die Einbrecher verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude, aus dem sie zwei Fahrräder und weitere Materialien entwendeten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 21) 68 00 zu melden.