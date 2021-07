Baden-Baden erinnert an die Sängerin Pauline Viardot-Garcia

Wenn sie heute noch leben würde, wären Konzerte mit ihr auf der Bühne des Festspielhauses in Baden-Baden eine Selbstverständlichkeit und wohl ausverkauft. „Sie wäre unser Hausgast, und wir würden eine ganze Reihe machen“, schwärmt Intendant Benedikt Stampa von Pauline Viardot-Garcia (1821-1910). Am Sonntag, 18. Juli, feiert die Musikwelt den 200. Geburtstag der in Paris geborenen Sängerin, Komponistin und Gesangslehrerin - auch in Baden-Baden.

Von 1863 bis 1870 lebte die Frau, die heute wie eine Anna Netrebko den Status eines Superstars der Klassikszene genießen würde, mit ihrem Mann, dem Pariser Theaterdirektor und Kunstschriftsteller Louis Viardot, und den vier Kindern an der Oos.

Der prominenten Sängerin verdankt die Bäderstadt ihre Entwicklung zur internationalen Kulturstadt. „Ihr Haus wurde bis zum Weggang der Familie infolge des Deutsch-Französischen Krieges 1870 zum Mittelpunkt des künstlerischen Lebens in der Stadt“, berichtet Heike Kronenwett vom Stadtmuseum.