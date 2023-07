2022 haben sich in Baden-Baden fast 600.000 Fahrraddiebstähle ereignet. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gegen die Delikte eingerichtet.

Im Jahr 2022 hat der Polizeiposten in Baden-Baden eine stetig ansteigende Zahl von Fahrraddiebstählen verzeichnet. Wie die Polizei mitteilte, gibt es seitdem eine Ermittlungsgruppe, die diese Straftaten gezielt in den Fokus nahm. Im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 wurden insgesamt 354 Fahrraddiebstähle in Baden-Baden registriert, vorwiegend Diebstähle von E-Bikes.

Der Diebstahlschaden lag insgesamt bei circa 579.000 Euro. Bevorzugte Tatorte der Diebstähle waren öffentliche und private Tiefgaragen, Kellerräume und Carports sowie der Bahnhof Baden-Baden. Die zentralen Ermittlungen beim Polizeiposten Baden-Baden-Oos wurden durch Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte, des Polizeipräsidiums Einsatz und der Kriminalpolizei Offenburg tatkräftig unterstützt.

Ermittler konnten 25 Tatverdächtige identifizieren

Im Zuge der durchgeführten Recherchen konnten die Ermittler 25 Tatverdächtige identifizieren. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurde eine Vielzahl an Diebesgut aufgefunden. Gegen die Tatverdächtigen wurden Anzeigen wegen Diebstahls, Hehlerei, Urkundenfälschung und auch Betäubungsmitteldelikten an die Staatsanwaltschaft Baden-Baden vorgelegt.

Insgesamt lösten die Ermittler 145 Straftaten oder brachten diese zur Anzeige gebracht werden. Zudem wurden 27 Fahrräder im Wert von 55.000 Euro sichergestellt und an die Eigentümer zurückgegeben.