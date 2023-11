Im Baden-Badener Stadtteil Oosscheuern brennt es in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr hat die Bewohner retten können. Der Einsatz ist mittlerweile beendet.

Einsatz in Oosscheuern

Im Baden-Badener Stadtteil Oosscheuern brennt es in einem Wohnhaus in der Metzgerstraße. Die Feuerwehr, die gegen 9.30 Uhr alarmiert wurde, hat mitgeteilt, dass aus der Dachgeschosswohnung in der Metzgerstraße 25 mehrere Haustiere und eine leicht verletzte Person gerettet werden konnten.

Die gerettete Person sei zur weiteren Versorgung dem Rettungsdienst und Notarzt übergeben worden. Die angrenzenden Gebäude wurden geräumt. Um die Bewohner kümmert sich derzeit das Deutsche Rote Kreuz.

Brand in Baden-Baden: Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Zurzeit sind zwei Löschzüge mit insgesamt sieben Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes und ein Notarzt vor Ort im Einsatz. Das Ziel: Eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Nutzungseinheiten und Gebäude soll verhindert werden.

Wie die Feuerwehr auch mitteilt, sind die Flammen bereits in den Zwischenbereichen des Daches und in die Dämmung der Außenwand eingedrungen. Der Einsatz der Feuerwehr ist mittlerweile beendet.