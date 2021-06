Am Donnerstagabend

Baden-Baden: Frau muss nach Angriff auf Rettungskräfte in Gewahrsam

Nach anfänglichen Streitigkeiten, dem anschließenden tätlichen Angriff und Bedrohungen gegen Rettungskräfte in Baden-Baden, musste am Donnerstagabend eine Frau in in Gewahrsam genommen werden.