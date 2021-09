Wo entsteht das neue Zentralklinikum?

Baden-Baden geht mit drei Standorten für das Klinikum Mittelbaden ins Rennen

Nach dem Willen des Gemeinderats soll das neue Zentralklinikum Mittelbaden in Baden-Baden entstehen. Trotz kritischer Stimmen aus Sandweier und Haueneberstein geht die Bäderstadt mit Flächen in den beiden Stadtteilen sowie dem Areal beim Krankenhaus in Balg ins weitere Verfahren der Standortsuche.