Großer Wirbel um Regionalplan im Baden-Badener Gemeinderat

In der heftigen Debatte ging es nur um die Einflussnahme und Entscheidung der Oberbürgermeisterin zur Bewertung einer 3,5 Hektar großen Fläche beim Aumattstadion.

Dabei wurde deutlich, dass sich Margret Mergen (CDU), die heftige Vorwürfe zu hören bekam, in diesem Fall von ihrer eigenen Verwaltung schlecht informiert fühlt – und ihr Blick hat sich dabei auf Baudezernent Alexander Uhlig (parteilos) gerichtet.

Die Aktualisierung des rund 20 Jahre alten Regionalplans und die städtische Haltung dazu haben in der Kurstadt für großen Wirbel gesorgt. Denn bei der Ausweisung von potenziellen Flächen zur Erweiterung der Siedlungsfläche an der Oos war auch das Areal SERW 580 V1 (in Oosscheuern) mit aufgenommen worden, auf dem sich das Gelände der Kleingartengruppe Schlossäcker befindet.

Doch nach der in der Verwaltungsvorlage deutlich geschilderten Bewertung der Baden-Badener Fachämter sollte Kleingartengelände nicht für eine Bebauung vorgesehen werden. Daher war in der Sitzungsvorlage vermerkt worden, dass dieses Areal aus „politischen Gründen“ in die Siedlungsflächen einbezogen wurde.

Dies führte bereits in der Vorwoche im Bauausschuss zu Nachfragen, wobei Bürgermeister Alexander Uhlig erklärte, dass unter den „politischen Gründen“ der Wille von OB Mergen zu verstehen sei.

Wenige Tage danach ruderte die OB zurück: Der Schlossäcker-Bereich solle nicht zu Bauland werden, dafür gebe es berechtigte Argumente. Der Vorschlag dazu, so sagte sie, sei ursprünglich vom Baudezernat gekommen.

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Montag forderten Stadträte nun eine Aufklärung des Vorgangs. Die Grünen sprachen sogar davon, dass der Vorwurf der Lüge im Raum stehe und sahen das Ansehen der Stadt beschädigt.

OB versteht Haltung der Stadträte, bittet aber um Verständnis

Margret Mergen sagte in ihrer Stellungnahme in der Ratssitzung, dass sie die Haltung der Stadträte verstehe, bat aber auch um Verständnis. Vor eineinhalb Jahren habe sie mit Baudezernent Alexander Uhlig über die Siedlungsflächenausweisungen gesprochen. Damals seien vom Baudezernat viele Vorschläge gekommen. Sie habe die Idee gut gefunden, die Schlossäcker mit hereinzunehmen. Dies sei auch ihre Meinung gewesen, als das Thema der städtischen Stellungnahme zur Fortschreibung des Regionalplans nun akut wurde.

Es sei ihr aus Zeitgründen aber nicht möglich gewesen, sich intensiv mit der Vorlage und den dortigen Ausführungen der Fachämter, die gegen eine Ausweisung des Kleingartengeländes sprechen, zu befassen. So habe sie nicht realisiert, was dagegen spricht. Eigentlich hätte die Bauverwaltung, so sagte sie, „einen Termin mit mir machen können, um darüber zu sprechen“. Sie wandte sich auch direkt an ihren Baudezernenten: Sie sei angewiesen auf Beratung, „vielleicht auch von Ihnen persönlich, Herr Uhlig“.

Sabine Iding-Dihlmann (Grüne) hielt die Äußerungen nicht für ausreichend, Kurt Hochstuhl (SPD) kritisierte den Umgang in der Verwaltung miteinander, sah persönliche Rivalitäten im Spiel. Rolf Pilarski (FDP) betonte, wie wichtig es sei, dass Schrebergärten nicht für Bauland Platz machen. Hansjürgen Schnurr (CDU) führte die Aufregung im Gemeinderat vor allem auf politische Gründe zurück.

Bürgermeister Alexander Uhlig unterstrich, dass Mitarbeiter seines Dezernats die Oberbürgermeisterin durchaus auf die Sachlage in Hinblick auf die umstrittene Fläche hingewiesen hätten. Allerdings müsse er sich vorwerfen, „dass ich nicht Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt habe, um die Vorlage zurückzudrehen“.