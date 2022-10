Ein Blick nach oben lohnt

Neue Blickwinkel durch Hanns Guck-in-die-Luft in Baden-Baden

Augenblick mal! Was ist denn da oben? Fotografin Monika Zeindler-Efler lichtet die teilweise reich verzierten Giebel von Altbauten in der Baden-Badener Innenstadt, an denen Passanten oft vorbeilaufen, ohne auf sie zu achten.