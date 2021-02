Barbara Dunger ist Erzieherin der ersten Stunde im „Haus des Kindes“ im Pädagogium Baden-Baden. Nach 30 Jahren erinnert sie sich an die Anfänge. Was hat sich bis heute verändert?

Ganze 30 Jahre ist Barbara Dunger bereits im „Haus des Kindes“ als Erzieherin tätig. Ganz viele Highlights habe sie erlebt, erzählt sie lachend von den Veränderungen der Gewohnheiten und Gepflogenheiten, von naturwissenschaftlichen Experimenten und der Entwicklung ihres persönlichen Status von der Mutter zur Oma.

Die Geburt ihres Enkelsohnes war natürlich ein ganz wichtiger Moment, insbesondere als er damals in die Kinderkrippe kam, die es im Pädagogium seit einigen Jahren gibt. Eines der wenigen Worte, die der Kleine zu Anfang sagen konnte, war „Oma“. Innerhalb kürzester Zeit übernahmen die anderen Kinder der Gruppe diesen Namen, so dass sie für eine gute Weile in der Krippe, in der sie selbst übrigens nicht tätig ist, „die Oma“ wurde.

Namen, das ist auch so ein Thema. Wie spricht man denn eine Erzieherin an? Zu Beginn, als sie vor 30 Jahren in die Dienste des Pädagogiums trat, war sie die Barbara. Irgendwann verständigte sich das Team darauf, dass dadurch ihr Nachname ganz verloren ging. Seither wird sie in aller Regel mit „Du, Frau Dunger“ angesprochen. „Die jüngeren Kolleginnen ändern das inzwischen teilweise wieder.“