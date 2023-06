Das Festival „Baden-Baden lebt“ beginnt am Freitag (16. Juni) und Samstag (17. Juni) jeweils um 18 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Freitagabend gibt es nach dem Ausklang des Auftaktkonzertes eine After Show Party im Restaurant HECTORS mit grooviger DJ-Musik (Tickets sind für zehn Euros erhältlich). Am Sonntag (18. Juni) starten die Musiker bereits um 11 Uhr ins Programm. Tickets für das Festival kosten am 16. und 17. Juni 32 Euro. Kinder (ab sechs Jahren), Jugendliche und Erwachsene bis 25 Jahre zahlen 25 Euro. Am Sonntag ist das Festivalgelände frei zugänglich. Tickets für Stehplätze an beiden Konzertabenden und für ein begrenztes Sitzplatzkontingent am Festivalsamstag sind an der Abendkasse erhältlich, aber auch online und in den Kurhaus Kolonnaden buchbar (Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH, Kaiserallee 1, Tel. 07221/275233, E-Mail: info@baden-baden.com). Weitere Infos zu Tickets, Programm und Künstlern unter www.badenbadenevents.de