Publikum geht mit

„Baden-Baden lebt“: Jazz, Hip-Hop, Rap und R&B-Festival an der Fieser Brücke startet stimmungsvoll

Schon am ersten Tag geht es an der Fieser Brücke furios zu. Am Samstag steht Jazztrompeter Nils Wülker mit Thomas D und Max Mutzke auf der Bühne.