Eine Seniorin hatte am Samstagvormittag in Lichtental, Baden-Baden Töpfe auf dem Herd vergessen, was zu einem Wohnungsbrand führte.

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Samstag in der Maximilianstraße in Lichtental, Baden-Baden gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren vergessene Töpfe der Auslöser des Feuers.

Einsatzkräfte waren zahlreich vor Ort

Eine Bewohnerin hatte kurz vor 11 Uhr mehrere Töpfe auf einem Herd vergessen, was in der Folge zum Brand in der Küche und der Unbewohnbarkeit der Wohnung führte. Durch Anwohner wurde das Feuer bemerkt und gelöscht.

Die Seniorin selbst wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.