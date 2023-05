Baden-Baden: Motorrad gerät bei Unfall unter Auto

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Baden-Baden im Gegenverkehr ein Motorrad erfasst. Dessen Fahrerin reagierte schnell und sprang ab.

Ein Auto und ein Motorrad sind am Dienstag in Baden-Baden zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilte, war der 72-jährige Fahrer des Autos auf der B3 in Richtung Rastatt unterwegs. Als er gegen 13 Uhr in die Straße „Im Rollfeld“ abbiegen wollte, geriet er in den Gegenverkehr.

Dadurch stieß der 72-Jährige gegen das Motorrad, dessen Fahrerin an einer roten Ampel wartete. Dabei geriet das Motorrad unter das Auto und landete in einem zehn Meter entfernten Grünstreifen.

Die 18 Jahre alte Fahrerin des Motorrads hatte zuvor schnell reagiert und war abgesprungen. Deshalb zog sie sich nur leichte Verletzungen zu. Bei dem Autofahrer konnte der Rettungsdienst einen medizinischen Notfall nicht ausschließen. Er brachte den 72-Jährigen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.