Baden-Baden muss Klimaschutzziel wohl senken, um es zu erreichen

Der Klimaaktionsplan, über den der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. November beraten wird, birgt durchaus politischen Sprengstoff. „Wir müssen uns in Baden-Baden auch dem Thema Windkraft wieder öffnen“, sagt der Klimaschutzbeauftrage der Stadt, Martin Lautenschlager, denn sonst sei das Ziel von einem Anteil von 30 Prozent erneuerbarer Energie in der Stadt nicht erreichbar.

Diesen Anteil hatten die 2012 beschlossenen und mit einer großangelegten Werbekampagne begleiteten Klimaziele bereits für das Jahr 2020 angestrebt, doch dieses Ziel wird deutlich verfehlt.