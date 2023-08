Radfahrerin verletzt: 28-jähriger Fahrer nimmt Vorfahrt in Baden-Baden

Ein 28-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in Baden-Baden durch das Missachten einer Vorfahrtsregelung eine 57-jährige Radfahrerin zum Sturz gebracht.

Ein 28-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 16.45 in der Geroldsauer Straße in Baden-Baden durch das Missachten einer Vorfahrtsregelung eine 57-jährige Radfahrerin zum Sturz gebracht.

Nach Angaben der Polizei bog der 28-Jährige an der Einmündung von der Dimpfelbachstraße nach links in die Geroldsauer Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt der Radfahrerin. Die 57-Jährige konnte zwar eine Kollision vermeiden, verlor jedoch infolge der Lenkbewegung die Kontrolle über ihr Rad und stürzte.

Radfahrerin wird leicht verletzt

Die Radfahrerin hat sich bei dem Sturz leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird als gering eingeschätzt. Die Polizei kümmerte sich um die Unfallaufnahme.