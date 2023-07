Dieb skandiert verfassungsfeindliche Parolen in Baden-Baden

Zwei Männer haben am Dienstagmorgen Badesalz aus einer Apotheke in Baden-Baden gestohlen. Bei der Verhaftung äußerte sich ein Täter verfassungsfeindlich.

Zwei Tatverdächtige haben am Dienstagmorgen in einer Apotheke in der Lange Straße in Baden-Baden Diebstahl begangen. Wie die Polizei mitteilte, äußerte einer der Verdächtigen bei der Verhaftung verfassungsfeindliche Parolen.

Gegen 10.50 Uhr soll ein 46-Jähriger in Begleitung eines 40-Jährigen versucht haben, aus der Apotheke Badesalz zu entwenden. Eine Zeugin konnte ihm dieses jedoch abnehmen. Beide Personen verließen im Anschluss die Apotheke.

Polizeistreife konnte die Täter verhaften

Wenig später kehrten sie wieder dorthin zurück. Der 40-Jährige entwendete das Badesalz und beide Personen flüchteten in Richtung Leopoldsplatz. Ein Polizeibeamter auf Fußstreife nahm die Verfolgung auf und konnte beide Verdächtigen stellen. Nach dem Eintreffen von Verstärkung brachten die Beamten beide Personen zum Polizeiposten Baden-Baden-Mitte.

Hierbei äußerte der 40-Jährige verfassungsfeindliche Haltungen, weshalb er über die Diebstahlsanzeige hinaus mit einer weiteren Anzeige rechnen muss. Auch der 46-Jährige muss mit einer Strafanzeige rechnen.