76-Jähriger baut Unfall in Baden-Baden: Senior und Mitfahrerin verletzt

Das Auto des 76-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen

Der Unfall entstand dadurch, dass der 76-Jährige in der Einbahnstraße aus unbekannten Gründen nach links geriet, was die Kollision mit dem parkenden Auto zur Folge hatte. Das Auto des 76-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Hierdurch verletzten sich der Senior sowie seine Mitfahrerin leicht. Ein Rettungswagen verbrachte die Verletzten in ein Klinikum. Zur Räumung der Unfallstelle musste die Rheinstraße kurz gesperrt werden, bis ein Abschleppdienst den Wagen des 76-Jährigen abtransportiert hatte.