Mehrere Polizisten sind bei einem Einsatz am Samstag in Baden-Baden verletzt worden, nachdem der Verdächtige eine Gaststätte nicht verlassen wollte.

Ein 27-Jähriger hat am Samstag in Oos, Baden-Baden mehrere Polizisten angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, verhielt sich der Verdächtige zuvor ordnungswidrig in einer Gaststätte.

Der Verdächtige ging auf die Beamten los

Zu Hilfe gerufen wurden die Einsatzkräfte, aufgrund des aggressiven Verhaltens eines Gastes in einem Hotel in der „Ooser Hauptstraße“. Der 27-jährige Besucher hatte sich geweigert, die Gaststätte trotz Aufforderung der Wirtin zu verlassen.

Beim Eintreffen der verständigten Polizisten weigerte er sich weiterhin dem Verweis nachzukommen, weshalb ihm die vorläufige Festnahme erklärt wurde. Darauf griff er kurzerhand die Ordnungshüter an.

Trotz gezielter Schläge und Tritte gelang es den Polizisten, den Angreifer festzuhalten. Sowohl eine Beamtin, als auch der 27-Jährige wurden verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Die Beamtin ist derzeit dienstunfähig.