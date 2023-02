Baden-Baden-Oos: Diebe brechen in Haus ein und stehlen Mountainbike

Einbrecher sind zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in ein Haus in Oos eingebrochen und haben ein Bike im Wert von 2.500 Euro gestohlen.

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Sonntagabend um 21 Uhr und Montagnachmittag um 14.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Ortenaustraße in Baden-Baden-Oos eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchwühlten die Einbrecher das Kellerabteil sowie die Tiefgarage und stahlen ein blau-rot-schwarzes Mountainbike der Marke „BMC Switzerland“.

Das Fahrrad sei mit einem Schloss gesichert gewesen und hat einen Wert von circa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Baden-Baden hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zur Tat.