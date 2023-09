Diebe stehlen zwei Computer von Firmengelände in Baden-Baden-Oos

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in einen Bürocontainer auf einem Firmengelände in Baden-Baden-Oos eingebrochen. Sie klauten dort zwei Computer.

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend und Montagmorgen in einen Bürocontainer auf einem Firmengelände in der Straße „Im Rollfeld“ in Baden-Baden-Oos eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, klauten sie dort zwei Computer.

Beamte der Kriminaltechnik sicherten vor Ort Spuren

Ob die Diebe noch weitere Gegenstände entwendet haben, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Schaden ist nicht bekannt. Zur Spurensicherung waren Beamte der Kriminaltechnik vor Ort.