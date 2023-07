Diebe stehlen Gartengerät von Werksgelände in Baden-Baden-Oos

Unbekannte Täter sind durch den Maschendrahtzaun in ein Werksgelände in Baden-Baden-Oos eingestiegen und haben dort einen Unkrautentferner entwendet.

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag, 10. Juli, und Dienstag, 18. Juli, in ein umzäuntes Werksgelände in der Straße „Im Rosengarten“ in Baden-Baden-Oos eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchtrennten die Einbrecher den Maschendrahtzaun mit Schneidwerkzeug.

Die Täter entwendet einen in der Nähe der Einstiegstelle abgestellten Unkrautentferner des Typs AG 50 im Wert von etwa 1.500 Euro. Der darüber hinaus angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: (0 72 21) 68 00 entgegen.