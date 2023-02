Baden-Baden-Oos: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Ein 32-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich an der Schulter verletzt. Der Grund für den Fall ist ungeklärt.

In der Straße „Gewerbepark Cite“ in Baden-Oos kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger war mit seinem Motorrad unterwegs und kam aus ungeklärten Gründen gegen 17.30 Uhr zu Fall, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann verletzte sich dabei am Schultergelenk und wurde zur Behandlung von den Rettungskräften in ein örtliches Klinikum gebracht. Der Schaden an seinem Motorrad beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Polizei sperrte die Straße zur Unfallaufnahme und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe vorübergehend halbseitig.