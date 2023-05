Baden-Baden: Polizei identifiziert mutmaßlichen Einbrecher

Ein damals noch Unbekannter ist im Januar in zwei Baden-Badener Altenheime eingebrochen. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt.

Die Polizei verdächtigt einen 39 Jahre alten Mann, im Januar in zwei Seniorenheime in Baden-Baden eingebrochen zu sein. Der Täter verschaffte sich damals Zugang zu den Kellerräumen der Wohnanlagen in der Rheinstraße, teilte die Polizei mit.

An den Tatorten sicherten die Ermittler DNA-Spuren. Diese glichen sie anschließend mit den Einträgen der polizeiinternen Datenbank ab. So identifizierten sie den 39-Jährigen.

Bei den Einbrüchen entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt noch, ob der Verdächtige auch etwas klaute.