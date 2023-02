Baden-Baden: Polizei sucht Geschädigte nach Verfolgungsfahrt

Zwei junge Männer haben während einer Flucht vor Polizisten am Donnerstagnachmittag in Baden-Baden für mehrere gefährliche Situationen im Straßenverkehr gesorgt. Nach der rasanten Verfolgungsfahrt suchte die Polizei nun nach Geschädigten.

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag gegen 17.35 Uhr zwei junge Männer in ihrem schwarzen Auto in der Ooser Bahnhofstraße kontrolliert, als sie den Anhalteversuch der Polizisten ignorierten und die Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit antraten.

Die Verfolgung erstreckte sich über das Industriegebiet Oos Nord, die Wilhelm-Drapp-Straße bis über die L67 nach Haueneberstein hinweg, teilte die Polizei mit. In der Straße ‘Herrenpfädle’ befuhren die Flüchtenden den Hinterfeldweg nach Balg, bevor es den Unbekannten gelang, aus dem Sichtfeld der Beamten zu entkommen.

Das Fahrzeug konnte kurz darauf am Wanderparkplatz ‘Im Oberen Hardberg’ festgestellt werden.

Geschädigte gesucht

Die Polizei bittet Geschädigte, sich unter (0 72 21) 68 04 60 zu melden.