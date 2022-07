Baden-Baden schenkt Bürgern und Gästen eine Opern-Nacht unter freiem Himmel

Seit 2007 leitet der Dirigent mit der Philharmonie Baden-Baden eines der traditionsreichsten Orchester Deutschlands. In seine Amtszeit fielen auch Auftritte mit Klassik-Stars und die erste Philharmonische Parknacht im Jahr 2008. Baleff wird Musikdirektor und Chefdirigent der Oper Limoges in Frankreich und ist zudem in Thüringen Generalmusikdirektor des Theaters Nordhausen und des renommierten Loh-Orchesters Sonderhausen. Sein Nachfolger in Baden-Baden wird Heiko Mathias Förster. Baleff bleibt jedoch für fünf weitere Spielzeiten als „Dirigent in Residenz“ bei der Philharmonie Baden-Baden bis 2027.