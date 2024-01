Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien in Baden-Baden

Unter dem Einfluss von Drogen und mit einem Alkoholwert von 1,5 Promille ist ein 27-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag in Baden-Baden erwischt worden.

Er stand auch unter dem Einfluss von Drogen

Mit deutlichen Schlangenlinien fuhr der 27-Jährige gegen 0.30 Uhr in der Ooser Bahnhofstraße und streifte dort beinahe mehrere Fahrzeuge. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Auch der Verdacht auf Drogenkonsum erhärtete sich durch einen Urintest.