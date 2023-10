Unbekannter bricht in Baden-Baden-Steinbach in Apotheke ein

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Apotheke in der Steinbacher Straße im Baden-Badener Stadtteil Steinbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte er dabei ein gut gesichertes Fenster auf, um zunächst in die Kellerräume einzudringen.

Anschließend durchsuchte er sowohl den Keller als auch die im Erdgeschoss gelegene Apotheke. Mit einer Beute von mehreren Hundert Euro verschwand der Unbekannte.

Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro

Zurück blieb ein Sachschaden am Einstiegsfenster von etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.