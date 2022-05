Baden-Baden: Trägt der Autofahrer die Schuld an dem Sturz des Mannes?

Nach einem Vorfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer am Montagmorgen in der Baden-Badener Innenstadt ist die Polizei auf der Suche nach Augenzeugen.

Ein Fußgänger ist am Montagvormittag in der Baden-Badener Innenstadt eventuell angefahren worden.

Wegen widersprüchlicher Aussagen des Autofahrers und des Passanten werden Augenzeugen gesucht, teilte die Polizei mit.

Der 74-jährige Fahrer beabsichtigte, gegen 10.40 Uhr in eine Parkbucht in der Sophienstraße einzuparken. Allerdings stand zu diesem Zeitpunkt der 69-Jährige in der Parklücke.

Aussagen der Männer sind widersprüchlich

Nach einem kurzen Gespräch durch das geöffnete Autofenster ist der Fußgänger zu Boden gegangen. Der Mann stand vor dem Fall vor dem einparkenden Auto.

Beide Männer schildern den Vorfall nun widersprüchlich. Die Polizei versucht zu ermitteln, ob der Autofahrer an dem Sturz des Mannes schuld sei oder ob er aus anderen Gründen gefallen ist.

Der Passant wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und musste behandelt werden. Es entstand kein Sachschaden.

Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden in Verbindung zu setzen.