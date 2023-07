Betrunken am Steuer: Zwei Autos kollidieren in Baden-Baden

Eine 38-Jährige ist am Mittwochnachmittag unter Alkoholeinfluss mit dem Auto einer 54-Jährigen in Baden-Baden kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr an der B3.

Die 38-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto die L67 in Fahrtrichtung der B3. An der Einmündung zur B3 wollte die 38-Jährige die B3 in Richtung Sinzheim befahren. Jedoch kam die Frau aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer 54-Jährigen. Diese stand mit ihrem Fahrzeug auf der Linksabbiegerspur auf der B3 in Fahrtrichtung L67. Die Beifahrerin der 54-Jährigen verletzte sich bei der Kollision leicht. Sie wurde an der Unfallstelle von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt.

Die Autos der beiden Frauen müssen abgeschleppt werden

Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 38-Jährigen einen Promillewert von 1,1. Daraufhin nahmen die Beamten der Frau ihren Führerschein ab. Anschließend kam sie für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus.