Baden-Baden rechnet mit weiteren ukrainischen Flüchtlingen

In Baden-Baden leben bislang rund 1.700 Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Wie geht die Stadt mit den Herausforderungen bei Wohnungssuche, Schul- und Kindergartenplätzen um?

Gut drei Monate nach dem Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine sind in Baden-Baden rund 1.700 Flüchtlinge aus diesem Land offiziell gemeldet. Das Rathaus geht davon aus, dass es noch mehr werden könnten und die geflüchteten Menschen voraussichtlich für längere Zeit bleiben werden.

„Wir stellen uns darauf ein, Flüchtlinge aus der Ukraine auf Monate hin zu unterstützen“, sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) bei einem Pressegespräch zur aktuellen Situation. Die Rathauschefin hofft, dass sich den Menschen irgendwann eine Perspektive bietet, ihre Heimat wieder aufzubauen.

Die Aufnahmequote ist sehr hoch

Nach Auskunft von Bürgermeister Roland Kaiser (Grüne) hat Baden-Baden mit den aufgenommenen Flüchtlingen die an der Einwohnerzahl gemessene Quote deutlich übererfüllt. Im Landesvergleich liege nur Stuttgart vor der Bäderstadt.

Dennoch gab es in den zurückliegenden Wochen gewisse Fluktuationen: Ein Teil der Flüchtlinge sei innerhalb Deutschlands umgezogen, manche seien in die Ukraine zurückgekehrt, informierte Ute Hasel, die Leiterin des städtischen Fachgebiets Bürgerservice.

Der Großteil der Flüchtlinge wohnt in privaten Unterkünften

Die Flüchtlinge in Baden-Baden wohnen zum größten Teil in privaten Unterkünften. Nach Angaben von Iska Dürr, der Leiterin des städtischen Fachbereichs Bildung und Soziales, sind das etwa zwei Drittel. 460 Menschen leben in städtischen Unterkünften.

Vor etwa vier Wochen ist das ehemalige Wohnheim der Lebenshilfe der Region Baden-Baden–Bühl–Achern im Stadtteil Steinbach hinzugekommen. In dem Gebäude, das die Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung übernommen hat, sind mittlerweile etwa 80 Flüchtlinge untergebracht.

Mergen wertet das als wichtigen Schritt, um die Menschen in die dörfliche Struktur zu integrieren.

Trotz des großen Zustroms mussten wir bislang keine Sporthallen nutzen. Roland Kaiser / Bürgermeister

„Trotz des großen Zustroms mussten wir bislang keine Sporthallen nutzen“, freut sich Sozialdezernent Kaiser über das Engagement vieler privater Wohnungseigentümer. Sollten weitere Menschen aus der Ukraine nach Baden-Baden kommen, habe die Stadt noch einige Kapazitäten.

Unter den 1.700 Flüchtlingen sind aktuell 576 Kinder und Jugendliche, davon 163 im Kita-Alter. Dürr zufolge liegen bislang 45 Anmeldungen für einen regulären Kita-Platz vor. Da die Situation der Regelversorgung sehr angespannt sei, werde nicht jedes Flüchtlingskind einen Kita-Platz erhalten.

Die Fachbereichsleiterin weist jedoch darauf hin, dass es zusätzlich vier niedrigschwellige Angebote für Spielgruppen gebe.

Viele Schüler nutzen den Fern-Unterricht

Ein weiterer Schritt bei der Integration ist der Schulbesuch. Von den 437 Kindern und Jugendlichen im Schulalter sind 237 an den Schulen aufgenommen.

Nach Dürrs Auskunft nutzen nach wie vor viele Schüler den digitalen Fern-Unterricht ihres Heimatlandes. Die Schulpflicht in Deutschland greife erst sechs Monate nach der Anmeldung in Baden-Baden.

Die Kinder sind bei uns ganz gut integriert. Jasmin Lusch / Konrektorin der Schule Steinbach

„Die Kinder sind bei uns ganz gut integriert“, berichtete Jasmin Lusch von ihren Erfahrungen mit neun ukrainischen Kindern an der Schule in Steinbach.

Es sei dabei hilfreich, dass sie sehr schnell Deutsch lernten – und das vorwiegend auf dem Pausenhof und nicht im Unterricht. Nach Auskunft der Konrektorin gibt es aber auch traumatisierte Kinder, die eine besonders intensive Betreuung benötigten.