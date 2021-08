Erholung und Kultur, das waren die beiden Komponenten, die Baden-Baden einst zum Titel Sommerresidenz Europas verhalfen. Die Kombination trägt nach wie vor ganz wesentlich zur Attraktivität der Stadt an der Oos bei.

Zahlreiche Räume, die schon vor 200 Jahren und in der Folgezeit der High Society als Treffpunkt dienten, werden noch heute genutzt - zum Beispiel vom Festspielhaus für die Neuauflage der Kammermusik-Reihe „En Suite“.

Zwei dieser historischen Räume, in denen einst gekrönte Häupter, der internationale Adel und andere Prominenz ein- und ausgingen, rücken deshalb an diesem Wochenende in den Blickpunkt: der Malersaal im Luxushotel Maison Messmer in der Nachbarschaft von Theater und Kurhaus sowie der Kristallsaal im Kulturzentrum LA8 an der Lichtentaler Allee.