Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall in Baden-Baden

Ein 55-jähriger Autofahrer hat am Dienstag ein Auto in Baden-Baden überholt. Dabei verursachte er einen Auffahrunfall. Später stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war.

Ein 58-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Klosterplatz. Ein hinter ihm fahrender 55-Jähriger fuhr diesem immer wieder dicht auf und betätigte die Lichthupe. Kurz darauf setzte dieser zu einem Überholvorgang an und scherte kurz vor dem 58-Jährigen ein.

Nach dem Einscheren soll der 55-Jährige ohne Grund abgebremst haben. Der 58-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 58-Jährigen auf. Dabei entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro.

Polizei beschlagnahmt Führerschein

Die Polizei führte bei dem 55-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Daraufhin nahmen sie ihm den Führerschein ab.